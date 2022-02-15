ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Aliağa Petkim'e kabus çöktü. Ligde son maçında en önemli rakiplerinden Büyükçekmece'ye de evinde 74-72 yenilip üst üste 5'inci mağlubiyetini alan Aliağa Petkimspor, düşme hattında son sırada kalarak kurtuluş umutlarını azalttı. Bitime 9 maç kala bir türlü çıkışa geçemeyen, İzmir ekibinde fatura oyuncular Metehan Akyel ve Eray Akyüz'e çıktı. İki basketbolcu teknik heyetin raporuyla Büyükçekmece maçı sonrası süresiz olarak kadro dışı bırakıldı.

TÜM ÇABAYI GÖSTERECEĞİZ

Çok üzgün olduklarını belirten Antrenör Burak Gören, "Ligde kalma adına hayati derecede önemli bir maçı kaybettiğimiz için çok üzgünüz. En önemli oyuncularımızdan Sean Armand'ın maçtan 2 gün önce ciddi bir sakatlık yaşaması bizi olumsuz etkiledi. Böylesine önemli maçı son saniyede kaybetmek çok can sıkıcı. Son güne kadar elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz" açıklamasını yaptı. Petkim'de Happy Casa Brindisi'den hafta içinde transfer edilen son takviye 27 yaşındaki ABD'li guard Josh Perkins ilk maçında 8 sayı, 1 riband, 2 asistlik performans sergiledi.