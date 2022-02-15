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Haberler Spor Pınar Karşıyaka’da hedef Türkiye Kupası

Pınar Karşıyaka’da hedef Türkiye Kupası

15.2.2022

Pınar Karşıyaka’da hedef Türkiye Kupası
ING Basketbol Süper Ligi'nde üst üste aldığı üç galibiyetle çıkışa geçen Pınar Karşıyaka gözünü Türkiye Kupası'na çevirdi. Yeşil-kırmızılılar, Bitci Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçında çarşamba günü deplasmanda güçlü rakibi Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek. Tek maç üzerinden oynanacak olan zorlu maçta Kaf-Kaf ikinci yarıda evinde 78-73 mağlup ettiği rakibini yine devirerek yarı finale adını yazdırmak istiyor. Antrenör Ufuk Sarıca, ligde yakaladıkları ivmeyi kupada da sürdürmek istediklerini belirtti. FIBA Şampiyonlar Ligi'nden erken elenen Kaf-Kaf'ta Sarıca, "Türkiye Kupası'nda sonuna kadar gitmek istiyoruz. Zor bir karşılaşma olacak. Ama dersimize iyi çalıştık" dedi. Yeşil-kırmızılılarda sakatlığı süren Roll ve Semih'in bu maçta da forma giymesi beklenmiyor.