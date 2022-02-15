Pınar Karşıyaka’da hedef Türkiye Kupası

ING Basketbol Süper Ligi'nde üst üste aldığı üç galibiyetle çıkışa geçen Pınar Karşıyaka gözünü Türkiye Kupası'na çevirdi. Yeşil-kırmızılılar, Bitci Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçında çarşamba günü deplasmanda güçlü rakibi Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek. Tek maç üzerinden oynanacak olan zorlu maçta Kaf-Kaf ikinci yarıda evinde 78-73 mağlup ettiği rakibini yine devirerek yarı finale adını yazdırmak istiyor. Antrenör Ufuk Sarıca, ligde yakaladıkları ivmeyi kupada da sürdürmek istediklerini belirtti. FIBA Şampiyonlar Ligi'nden erken elenen Kaf-Kaf'ta Sarıca, "Türkiye Kupası'nda sonuna kadar gitmek istiyoruz. Zor bir karşılaşma olacak. Ama dersimize iyi çalıştık" dedi. Yeşil-kırmızılılarda sakatlığı süren Roll ve Semih'in bu maçta da forma giymesi beklenmiyor.

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