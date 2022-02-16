Aliağa FK’nın hedefi 3. lig

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. Bölge 2. Grup'ta mücadele eden 27 puanla liderlik koltuğunda oturan Aliağa Futbol Kulübü, sahasında oynadığı karşılaşmada İzmirspor'u 2-0 yenerek şampiyonluk yolunda çok önemli bir adım attı. Sarı-siyahlılar, çok önemli bir virajı yara almadan geçerken, bu kez pazar günü aynı puana sahip averajla ikinci sırada bulunan Çiğli Belediyespor'a konuk olacak.

Eğer Aliağa FK, bu maçı da kazanırsa, Çiğli ile arasındaki puan farkını 3'e çıkaracak. Aliağa FK Teknik Sorumlusu Hakan Şapçı, çok önemli bir galibiyete imza attıklarını söyledi. Şapçı, "İzmirspor'a karşı son dakikada attığımız ikinci gol, ikili averajda da öne geçmemiz konusunda önemli bir avantaj sağladı. Bu avantjımızı sürdürmek istiyoruz" dedi.

YOLUN SONU ŞAMPİYONLUK

İzmirspor'u yenmenin elbette önemli olduğunu ancak bunun şampiyonluğu getiren bir maç olmadığını açıklayan Hakan Şapçı şöyle devam etti: "Şimdi önümüzde çok önemli bir Çiğli deplasmanımız var. Çiğli'yi de yenip final grubuna kalmak istiyoruz. Bu şehir şampiyonluğu hak ediyor. Yolun sonu şampiyonluk." ■ BERKE ÖZBAY