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Haberler Spor F.Bahçe’den mucize dönüş

F.Bahçe’den mucize dönüş

16.2.2022

F.Bahçe’den mucize dönüş
BİTCİ Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde Fenerbahçe Beko, Tofaş' mağlup ederek yarı finale çıktı: 88-93. Bu sonuçla Fenerbahçe Beko yarı finale yüksele taraf oldu. Sarı lacivertlilerin yarı finaldeki rakibi Galatasaray NEF oldu. Türkiye Kupası'nda yarı final maçları 18-20 Şubat 2022 tarihlerinde Bursa'da oynanacak. Karşılaşmaya iyi başlayan TOFAŞ, ilk periyodu 25-16 devreyi 48-37 3. çeyreği de 64-52 önde kapattı. 4. çeyrek 76-76 bitti ve uzatmaya gidildi. Uzatmada iyi bir oyun ortaya koyan F.Bahçe parkeden 93-88 galip ayrılmayı başardı.