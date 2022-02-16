Galatasaray yarı finalde

GALATASARAY Nef, Bitci Erkekler Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanda konuk olduğu Gaziantep Basketbol'u 77-62 mağlup ederek yarı finale yükselen taraf oldu. Karşılaşmaya iyi başlayan sarı-kırmızılılar, ilk periyodu 19-14 önde kapattı. İkinci çeyrek başa baş bir mücadeleye sahne olurken, dış atışlarda rakibine üstünlük kuran İstanbul ekibi devreyi 36-31 önde kapattı. Üçüncü çeyrekte de oyun hakimiyetini elinde tutan Aslan, son bölüme 54-49'luk avantajla girdi. Son periyotta farkı çift hanelere taşıyan G.Saray parkeden 77-62 galip ayrıldı.

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