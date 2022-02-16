  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Galatasaray yarı finalde

Galatasaray yarı finalde

16.2.2022

Galatasaray yarı finalde
GALATASARAY Nef, Bitci Erkekler Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanda konuk olduğu Gaziantep Basketbol'u 77-62 mağlup ederek yarı finale yükselen taraf oldu. Karşılaşmaya iyi başlayan sarı-kırmızılılar, ilk periyodu 19-14 önde kapattı. İkinci çeyrek başa baş bir mücadeleye sahne olurken, dış atışlarda rakibine üstünlük kuran İstanbul ekibi devreyi 36-31 önde kapattı. Üçüncü çeyrekte de oyun hakimiyetini elinde tutan Aslan, son bölüme 54-49'luk avantajla girdi. Son periyotta farkı çift hanelere taşıyan G.Saray parkeden 77-62 galip ayrıldı.