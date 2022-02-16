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Haydi Pınar Karşıyaka

Yeşil-kırmızılılar, Bitci Türkiye Kupası çeyrek final maçında bugün saat 20.30’da Sinan Erdem Spor Salonu’nda A.Efes ile karşılaşacak

16.2.2022

Haydi Pınar Karşıyaka
ING Basketbol Süper Ligi'nde son 3 maçını kazaranak ilk 4 sıra içinde yer alan Pınar Karşıyaka, Bitci Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde bugün Anadolu Efes'e konuk olacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak maçı kazanan taraf adını 18-20 Şubat tarihleri arasında Bursa'da düzenlenecek Dörtlü Final'e yazdıracak. Eşleşmeyi geçecek takım yarı finalde Bahçeşehir Koleji-Darüşşafaka maçının galibiyle final için karşılaşacak. Lig ve Euro- League'in son şampiyonu Efes'e sezonun ilk yarısında deplasmanda 1 sayı farkla 78-77 mağlup olan KSK, rakibini rövanşta 78-73 yenmişti. Karşıyaka'da sakatlıkları süren Semih ve Blackmon forma giyemeyecek. Ameliyat olduktan sonra 2 aylık tedavi süreci tamamlayıp takıma dönen Roll ise görev verilirse oynayacak.