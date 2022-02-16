İzmir’in gururu Sıla Karakuş

ARTİSTİK cimnastikte son yıllarda olimpiyat üçüncüsü ve Avrupa şampiyonu Ferhat Arıcan, Dünya ve Avrupa şampiyonu İbrahim Çolak, Dünya ikincisi Ahmet Önder, Avrupa ikincisi Adem Asil gibi ülkemize tarihi ilkleri yaşatan isimlerin yetiştiği İzmir'in Türk sporuna son armağanı olan Bornova Belediyesporlu Sıla Karakuş oldu. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Dünya Kupası'nda çiftlerde Sena Elçin Karakaş'la birlikte altın madalya kazanarak trampolin branşında Türkiye'ye ilk uluslararası altın madalyayı getirdi. Geçen yıl Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda Elif Çolak'la birlikte gençler senkronize finalinde 2. olarak ilki başaran, bu yıl çıtayı Dünya Kupası'nda altın madalyaya çıkaran 18 yaşındaki sporcu kentte coşkulu bir şekilde karşılandı.

BUZ PATENİNDE GÜMÜŞ MADALYA

İZMİRLİ buz pateni sporcusu Nehir Alan, Ankara'da düzenlenen Artistik Buz Pateni Başkent Kupası'nda Türkiye 2.'liği kazandı. Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından 10-13 Şubat tarihleri arasında Artistik Buz Pateni Başkent Kupası düzenlendi. İzmirli sporcu Nehir Alan, yarışmada 2. olarak gümüş madalyayı boynuna taktı. Büyük mutluluk yaşayan genç sporcu, "8 yıldır emek vererek her zaman daha iyisini başarmak için çabaladığım bu sporda gümüş madalya kazandığım için mutluyum. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek için daha çok çalışacağım" diye konuştu.