Manisa FK tetikte

SPOR Toto 1'inci Lig'de önce Erzurumspor BŞB'ye deplasmanda 1-0 yenilip ardından evinde Nasadoge Menemenspor'la 1-1 berabere kalan Manisa Futbol Kulübü, Royal Hastanesi Bandırmaspor maçına 3 puan parolasıyla hazırlanıyor. Son iki maçında 5 puan kaybeden ve Play-Off hattıyla puan farkını azaltamayan siyah-beyazlılar, galibiyet hasreti bitirip üst sıralara doğru tırmanışa geçmeyi hedefliyor. Teknik direktör Turgay Altay, 2 maçlık galibiyet özlemlerine son vereceklerine inandığını belirterek, "Bandırmaspor da bizim gibi üst sıraları hedefleyen bir takım. Zor bir deplasman maçına çıkacağız. Perşembe günü sahada elimizden gelenin en iyisini yapıp istediğimiz sonucu almak istiyoruz. Kazanırsak Play-Off yolunda önemli bir adım atmış olacağız" dedi. Manisa FK'da, Loick Landre, Veli Çetin, Sadi Karaduman, Andre Sousa, Okan Eken ve Marvin Gakpa ceza sınırında bulunuyor. ■ BERKE ÖZBAY

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