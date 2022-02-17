Burak Galatasaray’a koşuyor

SÜPER Lig'de zor günler geçiren G.Saray'ın transfer çalışmaları ile ilgili türlü iddialar ortaya atılırken dün de flaş bir haber gündeme düştü. Bir süre önce Beşiktaş ve Adana Demirspor'la anılan Lille'in tecrübeli golcüsü Burak Yılmaz'ın sarı-kırmızılı ekibe dönüş yolunda olduğu öne sürüldü. Sezon sonunda Lille'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Burak Yılmaz'ın bir sonraki durağının Türkiye olması beklenirken, Fransız basınına göre ise deneyimli golcünün yeni adresi Galatasaray olacak.

KRALLIK YAŞAMIŞTI

BURAK'IN Serie A'dan teklif aldığı ancak 2012/13-2014/15'te iki lig şampiyonluğu ve 2012/13'te gol krallığı yaşadığı Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığı gelen haberler arasında. Burak Yılmaz gelirse Aslan'ın hücum hattındaki yaş ortalaması da tavan yapacak. Ara transfer döneminde 36 yaşındaki golcü Bafetimbi Gomis'i yuvaya döndüren Aslan'ın 37 yaşında Burak ile ilgilenmesi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bilindiği üzere G.Saray Mbaye Diagne'nin sözleşmesini sakatlığı sebebiyle geçici olarak feshetmişti. Cim Bom'un kadrosunda ayrıca Mostafa Mohamed, Kerem ve Halil gibi golcü isimler bulunuyor.

ARDA TURAN TERİM'E SORACAK

G.SARAY ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arda Turan'ın futbolu bırakıp sarı-kırmızılıların teknik ekibine dahil olacağı konuşulurken tecrübeli oyuncu geleceği ile ilgili Fatih Terim ile görüşeceğini söyledi. "Biz böyle sıkıntılı dönemler için varız, toparlarız" diyen Turan, "Futbol kariyerinizi ne zaman sonlandırmayı planlıyorsunuz?" şeklindeki soruya "Böyle bir karar verilecekse oturur ailemle, Fatih (Terim) Hoca'yla, kulüple konuşurum. Danışıp öyle karar vermek lazım. Bunlar önemli kararlar. Dışarıdaki dedikoduyla verilecek kararlar değil" dedi.