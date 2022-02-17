“Eriş gitti” iddiasına yalanlama

Bölgesel Amatör Lig 9. Bölge 2. Grup'ta mücadele eden İzmirspor'da dün teknik direktör Levent Eriş ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Devre arasında takımın başına geçen tecrübeli çalıştırıcının TFF 3. Lig 1. Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Elazığspor'la sözleşme imzaladığı öne sürüldü. Ancak Levent Eriş dün öğlen takımla birlikte idmana çıkarken lacivertbeyazlı kulüp ise yaptığı birlik beraberlik mesajı ile iddiaları yalanladı.

"HEP BİRLİKTE KENETLENDİK"

Kulüp instagram hesabından Levent Eriş ve yönetimin bir arada olduğu bir resim paylaşarak "Yönetimden hocasına, taraftarlarından oyuncularına kadar şampiyonluk uğruna hep birlikte kenetlendik. Bütün izmirsporlulara sevgi ve saygımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.