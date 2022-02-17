Menemen kaçamadı

Spor Toto 1. Lig'de düşme hattından uzaklaşmak isteyen Menemenspor, 1-0 öne geçtiği maçta lider Ankaragüc ile 1-1 berabere kaldı, galibiyeti kaçırdı. 18'de Himmet'in ceza alanı dışından şutu kalecide kaldı. 22'de Himmet'in şutunda savunmadan seken topu önünde bulan Abdullah Aydın'ın ceza yayından sert şutu ağlarla buluştu: 1-0. 42'de Abdullah Durak'ın savunma arkasına attığı topa hareketlenen Owusu'nun şutunu Batuhan kurtardı. Seken top Murat'ın önünde kaldı, vuruşunda Batuhan topu çizgi üzerinde kontrolüne aldı. Ankaragücü yüzde yüzlük golden oldu. 44'te Batuhan'nın kafası Akın'da kaldı. Maçta ilk yarı Menemenspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

GOL PENALTIDAN GELDİ

53'te Ali Kaan kaleyi uzaktan yokladı, top kaleci Batuhan'da kaldı. 59'da savunmanın müdahale edemediği topu önünde bulan Ahmet Sagat'ın şutunu kaleci güçlükle çeldi. 66'da Ahmet Sagat'ın kullandığı serbest vuruş direğin yanından az farkla auta çıktı. 70'te Batuhan Adıgüzel'in çok sert şutunu kaleci Akın çeldi. 85'te Menemen savunmasında Batuhan Adıgüzel'in rakibine yaptığı harekette hakem penaltı noktasını gösterdi. Ankaragücü beraberlik golünü İshak'ın ayağından penaltıdan gelen golle buldu: 1-1. Maçta geride kalan sürede başka gol olmayınca Menemenspor sahadan bir puanla ayrıldı ve düşme hattından uzaklaşamadı.

LALECİ'DEN TEK DEĞİŞİKLİK

Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, geçen hafta Manisa FK karşısında sahaya sürdüğü ilk 11'de tek değişiklik yaptı. Laleci, Ankaragücü karşısında stoper Kerem Paykoç yerine devre arasında İzmir ekibine katılan Seyfettin Anıl Yaşar'ı maçın başlangıç kadrosuna yazdı. Yedek kulübesinde ise devre arası takviyeler Harrison, Kehinde Chibuike, Mahmut ve Oğuzhan'ın yanı sıra Murat, Berkan, Kerem, Emir ve Mert yer aldı.

■ BERKE ÖZBAY