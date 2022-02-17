Petkim’den ayrıldı ABD Milli Takımı’na seçildi

ING Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon düşme hattında son sırada yer alarak kurtuluş umutlarını her geçen hafta azaltan Aliağa Petkimspor'un yollarını ayırdığı Justin Wright- Foreman, ABD Milli Takımı'na seçildi. Puan tablosunda dibe demir atan İzmir temsilcisinde 14 karşılaşmada 16.7 sayı, 3.1 ribaund, 2.5 asist ortalamalarıyla görev yapmasına rağmen geçen ay sözleşmesi feshedilen 24 yaşındaki başarılı ABD'li guard, basketbolun beşiği ülkesinde milli takıma çağrıldı.

FOREMEN: BÜYÜK BİR ONUR

Amerike Birleşik Devletleri, elemelerde 24 Şubat'ta Porto Riko, 27 Şubat'ta ise Meksika ile rakip olacak. Justin Wright-Foreman, "Petkimspor'u düzlüğe çıkarmak için büyük mücadele verdik. Ancak benim için bazı şeyler yolunda gitmedi. Petkimspor'un ligde kalacağını umuyorum. Bu ayrılığın ardından ABD Milli Takımı'na seçilmek büyük bir onur" dedi.