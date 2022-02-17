TFF Başkanı Nihat Özdemir, futbolda yayın ihalesi sürecinde yeterli teklifin gelmemesi durumunda Süper Lig TV'nin kurulmasının gündemlerinde olduğunu söyledi. Özdemir, "14 esas teklif, bir de alternatif teklif geldi. 15 teklifli bir ihale yapıldı. Zarfları değerlendirdik. Fiyatların revize edilmesi için 18 Şubat Cuma günü saat 17.00'ye kadar süre verdik. İlgi var ama sistem ve fiyat olarak yayın ihalesinin rakamını yükseltmeye çalışıyoruz. Kulüplerin yayın gelirlerinden maksimum bedel almasını isteyen bir federasyonuz. Eğer umduğumuzu bulamazsak biz de Süper Lig TV'yi kurarız."

MURAT SANCAK'TAN KANIT İSTENDİ

Bu arada TFF'den A.Demirspor - Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulunan ve Süper Lig'de görev yapan teknik direktörlerin içinde halen FETÖ'cülerin bulunduğunu söyleyen Murat Sancak'a yanıt geldi. Açıklamada "TFF olarak, sayın Sancak'ı bu iddialarına ilişkin; elindeki tüm isimleri, bilgi, belge ve kanıtlarıyla Federasyonumuza ve devletimizin yetkili mercilerine iletmeye davet eder, bu iddialar hakkında gerekli tahkikatın yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunduğumuzu kamuoyunun bilgilerine sunarız" denildi.