Arkas’ta hedef yeni seri

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde geçen hafta Ziraat Bankkart'a 3-2 yenilerek 6 maçlık galibiyet serisi sona eren Arkas Spor, bugün evinde karşılaşacağı Bursa Büyükşehir Belediyespor'u yenerek tekrar çıkışa geçmek istiyor. Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak ve 20.00'de başlayacak karşılaşmayı TRT Spor Yıldız yayımlayacak.

Basın Sözcüsü Uğur Özden, son haftalara girildikçe her galibiyet ve puanın öneminin arttığını belirterek, "Kalan 7 maçımızı da kazanarak ligin normal sezonunu en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Bursa'yı seyircimizin de desteğiyle yenerek yolumuza devam etmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.