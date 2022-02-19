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Haberler Spor Arkas hata yapmadı

Arkas hata yapmadı

Efeler Ligi 20. hafta açılış maçında İzmir ekibi, sahasında BŞB'yi mağlup etti. Arkas Spor bu galibiyetle ilk dörtteki yerini sağlamlaştırmayı başardı.

19.2.2022

Arkas hata yapmadı

AXA Sigorta Efeler Ligi 20. hafta açılış karşılaşmasında Arkas Spor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. Geçen hafta Ziraat Bankkart'a mağlup olan İzmir temsilcisi, taraftarının gönlünü aldı. Arkas, bu galibiyetle puanını 39'a yükselterek ilk dörtteki yerini sağlamlaştırırken, zirve takibini de sürdürdü. Müsabakaya iyi başlayan lacivert-beyazlılar, ilk seti 25-19 önde kapatarak 1-0 öne geçti. İkinci sette toparlanan Bursa ekibi 25-21 kazanarak maça denge getirdi: 1-1. Üçüncü sette oyun üstünlüğünü alan Arkas 25-21 ile yine öne geçti: 2-1. Dördüncü set nefesleri keserken son bölümde hata yapmayan Arkas, bu seti 25-23 maçı da 3-1 kazandı.