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Haberler Spor Aydın BŞB kayıp

Aydın BŞB kayıp

Misli.com Sultanlar Ligi 20. hafta maçında Aydın temsilcisi, deplasmanda lider Eczacıbaşı’na set almadan yenildi. Aydın, Play-Off yolunda yara aldı.

19.2.2022

Aydın BŞB kayıp

Misli.com Sultanlar Ligi 20. hafta maçında Aydın Büyükşehir Belediye, deplasmanda lider Eczacıbaşı Dynavit'e set almadan yenildi. Geçen hafta sahasında Yeşilyurt Bld'yi 3-0 mağlup eden Aydın Büyükşehir Belediye, deplasmanda lider Eczacıbaşı Dynavit'e aynı skorla mağlup oldu: 3-0. Aydın temsilcisi, bu sonuçla Play-Off yolunda yara aldı. Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi ekip, teknik molasını önde kapattığı seti kolayca 25-13 kazanarak 1-0 öne geçti.

GELECEK HAFTA KONUĞU FENERBAHÇE
İkinci sette de bariz bir üstünlük kuran İstanbul ekibi karşısında hakimiyetini kaybeden Aydın'ın Sultanları bu seti de 25-13 kaybederek 2-0 geriye düştü. Üçüncü sette rakibine direnen Aydın BŞB'li voleybolcular sonunu getiremedi. Son bölümde hata yapmayan Eczacıbaşı, seti 25-20 maçı da 3-0 kazandı. Aydın BŞB, Sultanlar Ligi'nin 21. haftasında 27 Şubat Pazar Günü saat 15.00'te Fenerbahçe Opet'i konuk edecek.