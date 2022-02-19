Bu kulüpte para geçmiyor

Egegücü FK'nın çok önemli bir özelliği de var. Bu kulüpte para pul geçmiyor. 1. Amatör Küme'ye katılan ekipte kadroda yer alan 20 futbolcu ücretsiz anlaştı. Yani maç başı, aylık maaş, prim hatta şampiyonluk primi bile yok. Gelen oyuncular futbolun yanında farklı meslek gruplarına da sahip. Futbolculardan Furkan Şenkuş, Ömer İpek, Salih Tunç ve Doğukan Köroğlu fabrikada işçi olarak çalışıyor, Oğuzcan Demir, Emre Ericek, Cesim Değirmen ve Mehmet Kalkan ise ticaretle uğraşırken, Özgün Çoban kimya sektöründe, Ozan Yılmaz ise sağlık personeli olarak görev yapıyor. Melih Anar, Raif Davutoğlu, Erkam Köse, Onur Ünal, Yakup Derdiyok, Selim Günay, Ömer Oğuzhan Mamak, Eyüp Balcı, Mehmet Gökka

Gökkaya ve Çağrı Tüyan Mergen de öğrenci.

BAŞKAN iLKER DEMiRTAŞ: BAŞKA KULÜPLERE GiTMEDiLER

Egegücü Futbol Kulübü Başkanı İlker Demirtaş, anlaştıkları oyunculara başka takımların para teklif etmesine rağmen kendilerini tercih ettiğini söyledi. 25 yaşındaki genç başkan Demirtaş, "Takımı kurmaya karar verdikten sonra 30 oyuncu bizde oynamak istediğini söyledi. Ama yolumuza 20 futbolcu ile devam etmek zorundayız. Biz formalarımızı, malzemelerimizi esnaf desteğiyle alabildik. Takımımıza katılan oyuncular diğer takımlardan gelen teklifleri reddetti. Arkadaşı arkadaşını getirerek takımı oluşturduk. Burada bir aile ortamı oluşturduk" ifadelerini şampiyonluğun yanında Türk futbolundaki altyapı sorununa da bir çözüm sunmak ve öz kaynak kullanımına dikkati çekmek olduğunu belirten antrenör Musa Uğur ise, "Hedefimiz şampiyonluktan ziyade altyapıdan üst yapıya oyuncu çıkarmaktır. En büyük isteğimiz futbolcularımızın antrenmanlara ve maçlara mutlu gelmesidir. Biz futbolcularımıza nasıl su alacağımızı düşünürken, üst liglerde ne denli paraların döndüğünü iyi biliyoruz. Futbolda ne yazık ki çok büyük bir israf var. Biz bir adım attık, inşallah devamı gelir" diye konuştu.