TFF İkinci Lig’de Cumartesi heyecanı

TFF 2. Lig'de bugün Egeliler birbirinden zorlu maçlara çıkacak. İkinci Lig Kırmızı Grup'ta Ege derbisinde düşme potasında yer alan Turgutluspor, Play-Off mücadelesi veren Somaspor'u evinde ağırlayacak. Erdem Mertoğlu'nun yöneteceği karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Yine Kırmızı Grup'ta 4. sırada konumlanan Bodrumspor da aynı saatte başlayacak maçta düşme hattındaki Maraş'a konuk olacak. 2. Lig Beyaz Grup'ta ise ilk 5'in sadece 2 puan gerisinde yer alan Nazilli Bld. saat 13.00'te 1922 Konya'yı konuk edecek. Play-Off hattına yaklaşmak isteyen Uşak ise aynı saatte evinde Tarsus İY'yi ağırlayacak.