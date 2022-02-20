Balıkesirspor’un rakibi Istanbul

SPOR Toto 1. Lig'de Tuzlaspor'u mağlup ettikten sonra Kocaelispor ve Keçiörengücü'ne yenilip kümede kalma umutlarını zora sokan Balıkesirspor, 26. haftada bugün İstanbulspor'u konuk edecek. Balıkesir Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadelede Murat Erdoğan düdük çalacak. Karşılaşma TRT Spor ve beINSports Max1 kanallarından yayınlanacak. Bal-Kes'te, cezası biten Batuhan İşçiler dönüyor. Balıkesirspor, dan 10. kez rakip olacağı İstanbulspor'a karşı hiç kazanamadı. Bundan önce oynanan 9 maçtan 8'inde İstanbulspor galip gelirken, 1 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.