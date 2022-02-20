Derbide gülen yok

2. Lig Kırmızı Grup'ta son 3 maçını kaybeden ve düşme potasında yer alan Turgutluspor, Ege derbisinde hedefini Play-Off olarak belirleyen ama son 2 maçını kaybeden Somaspor'la yenişemedi: 1-1. 10. dakikada Turgutlu savunmasının bir anlık hatasını değerlendiren Özcan topla rakibini geçti, Nuri Emre'nin temasıyla yerde kaldı hakem penaltı noktasını gösterdi. 11'de Özcan penaltı atışını gole çevirdi: 0-1. 14'te Turgutluspor Mutlu ile etkili geldi.

MUTLU AKSU GOLÜ KAÇIRDI

Bu dakikada rakiplerini geçerek ceza alanına giren Mutlu finali yapamadı ve savunma araya girerek topu uzaklaştırdı. 29'da Hamit'in ortasında Sinan'ın zayıf vuruşu kalecide kaldı. 45'te ceza alanı içinde topla buluşan Alper'in vuruşunu kaleci Muharrem kontrol etti. 45+2. dakikada sol kanattan Hamit'in ortasında arka direkte Burak'ın kafa vuruşu yandan auta gitti. Devre 1-0 Soma'nın üstünlüğüyle kapandı. 50'de orta sahadan kaptığı topla ilerleyen Hakan'ın 25 metreden plase vuruşu az farkla auta gitti. 51'de sağ kanattan Marvin'in ortasında arka direkte Alper'in kafa vuruşu direğin dibinden auta gitti. 70'te Emirhan seri çalımlarla ceza alanına girdi. Emirhan'ın pasında topla buluşan Sinan'ın sert ortasında Onur ters vuruşuyla topu kendi ağlarına yolladı: 1-1. 73'te Mustafa'nın yaklaşık 30 metreden füzesini kaleci Fatih kornere çeldi. 80'de Serhat'ın kullandığı serbest vuruşta Mutlu'nun kafa vuruşunda kaleci topu kornere çeldi. Maç 1-1 sona erdi.