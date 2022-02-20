İstanbul fobisi

Spor Toto 1. Lig'de yarın deplasmanda Eyüpspor'la karşılaşacak Menemenspor'un İstanbul ekiplerine karşı şansı tutmuyor. Sarı-lacivertliler son iki sezonda 11 kez mücadele ettiği Eyüpspor, İstanbulspor, Ümraniyespor ve Tuzlaspor karşısında 1 galibiyet elde ederken 3 beraberlik aldı, 7 maçı da kaybederek toplam 27 puandan oldu. Geçen sezon üç İstanbul ekibiyle mücadele eden Menemen 6 maç oynadı. İzmir ekibi bu süreçte tek galibiyetini 2-0'lık skorla deplasmanda Ümraniyespor'u yenerek aldı. Menemen sahasında Ümraniyespor ile oynadığı maçı ise 1-1 beraberlikle tamamladı. İstanbulspor ve Tuzlaspor'a her iki maçta da yenilerek toplam 12 puan kaybetti. Bu sezon ise şu ana kadar İstanbul ekipleriyle 5 kez karşılaşan Menemenspor, galibiyet yüzü göremedi.

ÜMRANİYE'YE FARKLI YENİLDİ

Menemenspor, ilk yarıda güçlü rakipleri Eyüpspor ve Tuzlaspor'la berabere kaldı. Şampiyonluk hesapları yapan Ümraniyespor'a her iki karşılaşmada da boyun eğdi. Ligin flaş ekibi İstanbulspor'a ise ligin ilk yarısında mağlup oldu. İzmir temsilcisi Menemenspor, bu sezon en farklı yenilgisini 4-0'lık skorla Ümraniyespor'dan aldı.

4 OYUNCU SAKAT 1 FUTBOLCU CEZALI

YARIN deplasmanda Eyüpspor'la kapışacak olan Menemenspor'da eksikler can sıkıyor. İzmir ekibinde Ömer Şahbaz, Toni Gomes, Mete Çelik ve Sabbah'ın sakatlıkları sürerken, Ankaragücü maçında sarı kart gören Sinan Akgöl de cezalı durumda. Menemen, daha önce Eyüpspor'la 5 kez karşı karşıya geldi. İlk kez 2016- 2017 sezonunda 2. Lig'de karşılaşan iki ekibin mücadelesinde Menemen, Eyüp engelini 2-1'lik sonuçla aştı. Aynı sezonun ikinci yarısında oynanan maçta ise sarı-lacivertliler evinde rakibine 2-1 boyun eğdi. 2017-2018'de Menemen deplasmandan yediği tek golle eli boş dönerken, ikinci yarıda İzmir'de ise 2-0'lık skorla gülmüştü. Sarı-lacivertliler, bu sezon ilk yarıda oynanan maçta ise Sabbah'ın 86. dakikadaki golüyle 1 puanı kapmıştı.

BERKE ÖZBAY