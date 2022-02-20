Malatyaspor 3 puanı unuttu

SÜPER Lig'in 26. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, evinde Fraport TAV Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Ligde 20. sırada bulunan ve kazanamama serisini 15 maça çıkaran Malatya ekibinin en yakın rakibiyle olan puan farkı 6'ya çıktı. 7. dakikada Sadık'ın kontrol edemediği topu ceza yayı üzerinde alan Luiz Adriano, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1. 59'da Fernando'nun ceza yayının gerisinden harika vurdu, top kaleci Ertaç Özbir'in müdahalesine rağmen üst direğe de çarparak çizgiyi geçti: 0-2. 88'de ceza sahası dışından sağ çaprazdan Rahman Buğra Çağıran'ın sert vuruşunda, yakın köşede üst direğe de çarpan top ağlarla buluştu: 1-2. Karşılaşma da bu skorla sona erdi.

MAAŞ PROTESTOSU

Yeni Malatyasporlu futbolcular eşine az rastlanır bir protestoyla müsabakaya başladılar. Maçın başlama düdüğüyle birlikte Yeni Malatyasporlu futbolcular ve yedek kulübesindekiler, 20 saniye boyunca hareketsiz bekleyerek alacaklarını alamadıkları için protestoda bulundu. Antalyasporlu futbolcular ise bu esnada kendi yarı alanlarında top çevirdi.



KENDİNİ OYUNA ALDI

Teknik direktörü bulunmayan Malatyaspor ve Antalyaspor'da sarı-siyahlı takımda Adem Büyük ve beyaz-kırmızılı ekipte ise Nuri Şahin maçın kadrosunda isimleri yer aldı. Maçın ilk yarısını yöneten Adem Büyük, 54. dakikada kendini oyuna aldı. Adem'in 74. dakikada bir şutu direkten döndü. Nuri Şahin ise yedek kulübesinden maçı yönetti.