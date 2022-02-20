Manisa farkı

TBL'de zirvede yer alan Manisa Büyükşehir Belediyespor, HDI Sigorta Antalya Güneşi'ni 101-78'lik farklı skorla geçip liderliğini korudu. Mustafa Baki'nin etkili oyunuyla ilk çeyreği 27-23 önde geçen yeşil-beyazlılar, Yunus ve Mustafa Baştürk ile etkili olan Antalya Güneşi karşısında Tuna Han, Watkins ve Williamson'la sayılar buldu. İkinci çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren Manisa'nın Dev Adamları soyunma odasına 48-40 galip gitti.

MUSTAFA BAKİ'DEN 22 SAYI

Manisa BŞB, 3. çeyrekte hata yapmadı. Tuna Han, Mustafa Baki ve Recep'in sayılarıyla coştu, son bölüme 71-61'lik skorla üstün girdi. Topun üstündeki baskıyı iyice artıran Manisa'nın Dev Adamları son çeyrekte farkı açtı, salondan 101-78'lik skorla galip ayrıldı, şampiyonluk yolunda bir engeli daha aştı. Mustafa Baki, 14'te 8 saha içi isabetiyle attığı 22 sayıyla yıldızlaştı, Watkins 13, Koray ve Williamson 12, Recep 11 sayıyla katkı yaptı.