Nazilli’nin keyfi kaçtı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Nazilli Belediyespor, 2-0 öne geçtiği maçta 23 dakika 10 kişi oynayan 1922 Konyaspor'la 2-2 berabere kalıp, yarışta yara aldı. 3. dakikada Koray'ın sert şutu auta çıktı. 11'de Mert Er'in sağdan açtığı ortada altıpas içinde topla buluşan Fatih'in vuruşunu kaleci Kadem Burak çeldi. 35'de soldan Mert Çapar'ın yerden pasında penaltı noktasında buluşan Fatih Üge'nin plasesinde top ağlarla buluştu: 1-0. 38'de Ebu Sıddık'ın defans arkasına attığı uzun pasla buluşan Mert'in şutu yan ağlarda kaldı. 40'ta Cemal, orta sahada kazandığı topu Ebu Sıddık'a aktardı. Ebu Sıddık'ın pasında topla buluşan Mert 3 rakibini çalımladı plaseledi farkı ikiye çıkardı: 2-0.
GALİBİYETİ KORUYAMADI
43. dakikada Feridun'un serbest vuruşunda penaltı noktasında topa yükselerek Batuhan kafayı vurdu, kaleci Zekeriya'yı avladı: 2-1. 48'de Bünyamin'in sol kanattan kullandığı köşe atışında altıpas içinde yaşanan karambolde topa yükselerek vuran Can Demir'in ters kafa şutunda top direği sıyırarak kornere çıktı. 52'de Cemal'in sağ kanattan kullandığı köşe atışında Konya defansında yaşanan karambolde topa uçarak vuran Koray'ın kafa şutunda meşin yuvarlak üst direği sıyırarak auta çıktı. 73'te Emre'ye baskı yaparak meşin yuvarlağı kapan Mehmet Ali ceza alanına sokuldu pasında Mustafa Apardı'nın yerden plasesinde Nazilli Belediyespor yıkıldı: 2-2.
■ ÜMİT ÖZMEN