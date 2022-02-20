Uşakspor kaçamadı

2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Anagold 24Erzincanspor'u 2-1 yenip Play- Off yolunda umutlanan Uşakspor, evinde Tarsus İdmanyurdu karşısında 2-0'lık üstünlüğünü koruyamadı, 1 puana razı oldu: 2-2. Karşılaşmaya hızlı başlayan Aşigolar, 8. dakikada Enes'in golüyle öne geçti: 1-0. Ev sahibi ekip, 19. dakikada Yasin'in ayağından bulduğu golle farkı ikiye çıkarıp rahatladı: 2-0. Tarsus İdmanyurdu, 45. dakikada Artun'un golüyle umutlandı ve ilk yarı 2-1 sona erdi. Tarsus İdmanyurdu'nda 62. dakikada yine sahneye çıkan Artun kendisinin ve takımının ikinci golüne imza attı: 2-2. Uşakspor, 2-2'lik beraberliğe razı oldu bu sonuçla 30 puana yükseldi, Tarsus ekibi de puanını 25 yaptı.