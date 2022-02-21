A Milliler toplanıyor

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda 25 Şubat Cuma günü Yunanistan ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı aday kadrosu bugün İstanbul'da bir araya gelecek. Elemelerdeki üçüncü maçında 25 Şubat Cuma günü Yunanistan'la deplasmanda karşılaşacak milliler, dördüncü karşılaşma için rakibini 28 Şubat Pazartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk edecek. Gruplarında ilk üç sırayı alan takımlar bir üst tura yükselecek. Takımlar, ilk grup aşamasında topladığı puanları bir üst turdaki gruplara taşıyacak. A Milli Takım grupta ilk üç sırayı alması halinde A Grubu'nu ilk üç sırada tamamlayan ekipler ile eşleşecek. 2. turdaki gruplarında ilk üç sırayı alan 12 ekip ise FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.