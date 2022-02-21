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Haberler Spor Basketbolun rekortmen annesine önemli görev

Basketbolun rekortmen annesine önemli görev

21.2.2022

Basketbolun rekortmen annesine önemli görev

Basketbolda 48 yaşında halen profesyonel liglerde forma giyen ilk kadın sporcu olan Banu Karadağlı, 34 ülkede ve Türkiye'de 65 şehirde temsilciliği bulunan Uluslararası Down Sendromu Federasyonu'nun spor kurulu başkanı oldu. 1986 yılında henüz 13 yaşındayken başlayıp, 35 yıldır sürdürdüğü kariyerinde liglerde birçok kulüpte forma giyerek, son yıllarda Uluslararası Veteranlar Ligi FIMBA Avrupa'da üst üste en değerli kadın oyuncu ödülünü alan Karadağlı, yeni göreviyle ilgili müthiş bir heyecan duyduğunu belirterek, "Down sendromlu çocuklar için yapılan organizasyonlar sadece tek bir etkinlik ile sınırlı kalmayacak. Sadece Türkiye'de değil dünyanın dört bir yanında etkinliklerin devamı gelecek" diye konuştu.