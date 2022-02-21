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Haberler Spor Birinci Lig’de müthiş heyecan

Birinci Lig’de müthiş heyecan

Menemenspor deplasmanda Eyüpspor ile mücadele edecek. Altınordu ise evinde Bandırma’yla kapışacak

21.2.2022

Birinci Lig’de müthiş heyecan

SPOR Toto 1. Lig'de bugün iki İzmir takımı çok kritik maçlara çıkacak. Alt sıralarla olan bağını koparmaya çalışan Menemenspor, deplasmanda Eyüpspor'un rakibi olacak. Eyüp Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Caner Ak düdük çalacak. Karşılaşma beIN Sports Max 1 ile TRT Avaz'dan canlı yayımlanacak. Sarı-lacivertli ekipte kart cezalısı Sinan Akgöl yok. Üst üste oynadığı 6 maçı kaybederek düşme hattına demir atan Altınordu ise Bandırmaspor karşısında çıkış arayacak. Bornova Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Oğuzhan Aksu düdük çalacak. Karşılaşma beIN Sports Max 2 ve TRT Spor'dan yayımlanacak.