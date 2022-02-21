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Bornova fırsat tepti

Son 3 maçını kazanan Bornova Belediyesi Karşıyaka evinde Balıkesir BŞB’ye farklı yenildi, şampiyonluk yolunda yara aldı

21.2.2022

Bornova fırsat tepti

TÜRKİYE Basketbol Birinci Ligi'nde mücadele eden Bornova Belediyesi Karşıyaka, evinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne farklı yenilerek yara aldı: 66-87. İlk periyoda hızlı başlayan İzmir ekibi, Arda ve Carberry ile üst üste yakaladığı sayılarla bir ara skoru 18-4'e getirdi. İlk bölümün son bölümlerinde oyuna ortak olan Balıkesir temsilcisi aradaki farkı kapatırken ilk periyodu 21-17 yenik kapattı. İkinci periyotta ise Bornova Bld KSK, hücumlardan boş dönünce konuk ekip fırsatı iyi değerlendirdi. Balıkesir BŞB ilk kez 23-22 öne geçerken başa baş giden oyunda devreyi 39-33 önde kapattı.

FARK GİDEREK AÇILDI
BORNOVA Belediyesi Karşıyaka üçüncü periyotta iyice oyundan düştü. Üstünlüğü eline alan Balıkesir temsilcisi 3. periyodu 20 sayı farkla 66-46 önde tamamladı. Bornova Belediye Karşıyaka, son bölümde de rakibine direnç gösteremezken 87-66 mağlup olarak büyük yara aldı.

■ BURAK HAKERLER