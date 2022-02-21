Bornova fırsat tepti

TÜRKİYE Basketbol Birinci Ligi'nde mücadele eden Bornova Belediyesi Karşıyaka, evinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne farklı yenilerek yara aldı: 66-87. İlk periyoda hızlı başlayan İzmir ekibi, Arda ve Carberry ile üst üste yakaladığı sayılarla bir ara skoru 18-4'e getirdi. İlk bölümün son bölümlerinde oyuna ortak olan Balıkesir temsilcisi aradaki farkı kapatırken ilk periyodu 21-17 yenik kapattı. İkinci periyotta ise Bornova Bld KSK, hücumlardan boş dönünce konuk ekip fırsatı iyi değerlendirdi. Balıkesir BŞB ilk kez 23-22 öne geçerken başa baş giden oyunda devreyi 39-33 önde kapattı.

FARK GİDEREK AÇILDI

BORNOVA Belediyesi Karşıyaka üçüncü periyotta iyice oyundan düştü. Üstünlüğü eline alan Balıkesir temsilcisi 3. periyodu 20 sayı farkla 66-46 önde tamamladı. Bornova Belediye Karşıyaka, son bölümde de rakibine direnç gösteremezken 87-66 mağlup olarak büyük yara aldı.

■ BURAK HAKERLER