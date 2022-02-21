Duatlon Izmir’de Arda Depe 1. oldu

TÜRKİYE Triatlon Federasyonu tarafından İzmir BŞB iş birliğiyle "Duatlon İzmir" ismiyle düzenlenen "Duatlon Türkiye Şampiyonası" sona erdi. İnciraltı Kent Ormanı'nda 468 sporcunun katılımıyla başlayan şampiyonada sporcular, bisiklet ve koşu etaplarında ter döktü. Elit erkekler kategorisinde Arda Depe 1., İzmir Kıvanç Şahinkaya 2., Ebubekir Kestane ise 3. oldu. Elit kadınlarda Esra Gökçek 1.'liği, Tülin Okyay 2.'liği, Çığıl Uzun ise 3.'lüğü elde etti. Dereceye girenlere ödüllerini Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya takdim etti.