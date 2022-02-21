Geleceğin yüzücüleri Aliağa’da yarıştı

SPORDAN sanata birçok farklı branşta Aliağalılara hizmet veren Aliağa Gençlik Merkezi, Aliağa Kulüpler Arası Yüzme Yarışması'na ev sahipliği yaptı. Yarışmada 7-14 yaş grubundaki yüzücüler verdikleri mücadele ile profesyonelleri aratmadı. Yarışmaya; KZY Spor, İzmir Kahraman Spor Kulübü (İz-Ka) ile Aliağa Gençlik Merkezi Spor Kulübü'nde eğitim gören toplam 96 yüzücü katıldı. Serbest, sırt ve kelebek dallarında yarışan yüzücüler, dereceye girebilmek adına kıyasıya mücadele etti. Derece elde eden sporcular için ödül töreni düzenlendi. Sporculara madalya ve katılım belgelerini Aliağa Bld. Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Serap Cerrahoğlu takdim etti.