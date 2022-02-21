Türkiye kupası Anadolu Efes’in

Bitci Basketbol Türkiye Kupası'nın finalinde Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 86-72 yenerek, şampiyon oldu. Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Efes, çeyreği 16-14 önde bitirdi. İkinci çeyreğe hızlı başlayarak özellikle uzun oyuncusu Pleiss'i hem pota altında hem de dış atışlarda iyi kullanan Anadolu Efes, 14-0'lık seri yakalayarak, farkı bir anda çift hanelere taşıdı: 14-25. Efes, soyunma odasına 41-27 üstün gitti. Üçüncü çeyrekte açılan farkla beraber oyun kontrolünü eline alan rakibine Fenerbahçe Beko, Booker, Starks ve Guduric ile karşılık vermeye çalışsa da Efes, bu çeyrekte de iyi oyunu sürdürdü ve final periyotuna skor avantajıyla girdi: 49-62. Fenerbahçe Beko, son çeyrekte bir türlü geri dönüş için reaksiyon gösteremedi. Çeyrek genelinde farkı genelde çift hanelerde tutan Anadolu Efes, parkeden de 86-72 galip ayrılmayı bildi. Anadolu Efes, bu sonuçla kupanın sahibi oldu.

FİNALİN EN PLEİSS

ANADOLU Efes'e kupa ve madalyalarını Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri Gökhan Dinçer ve Mustafa Sarımermer verdi. Final maçının en değerli oyuncusu Anadolu Efesli Pleiss seçildi. Pleiss'e ödülünü, TBF Başkan Vekili Ömer Onan verdi.