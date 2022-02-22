12 Dev Adam’da Orhun Ene iddialı

Türkiye Erkek Basketbol Milli Takım Başantrenörü Orhun Ene, Yunanistan ile 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde 25 ve 28 Şubat'ta karşılaşacakları iki müsabakada kendi doğrularını ve fark üretecek yetenekleri sahaya yansıtmaları gerektiğini söyledi. Dün itibarıyla antrenmanlara başladıklarını söyleyen Ene, "Kısa bir süremiz var. Bu kısa süre içerisinde maça odaklanmamız gerekiyor. Biz kendi milli takımımızın basketbol kültürüne sahip çıkarak, sahada hem iyi hem kötü taraflarımızı bilerek oynadığımız iki maçı bir maç olarak değerlendiriyoruz. Deplasmandaki maç bizim için önemli. İç sahadaki alacağımız seyirci desteğiyle beraber akıllı bir basketbol oynamak, istediklerimizi sahaya yansıtmak önemli olacak. İki maçı da kazanmak istiyoruz" dedi.