Antalyaspor’dan kritik galibiyet

ANTALYASPOR, Süper Lig'de 7 haftalık deplasman galibiyeti özlemine, Yeni Malatyaspor karşısında aldığı 3 puanla son verdi. Puanını 31'e yükselten kırmızı-beyazlılar, alt sıralarla bağını koparma anlamında çok kritik bir galibiyete imza atıp 13. sıraya çıktı. Güney ekibi, son deplasman galibiyetini 110 gün önce ligin 11. haftasında 2-1'lik skorla Giresunspor karşısında almıştı. Kırmızı beyazlı ekip, Giresunspor maçından sonra oynadığı 7 deplasman maçında 6 yenilgi ile 1 beraberlik elde etti. Bu süreçte Beşiktaş ile deplasmanda berabere kalan Antalyaspor, Hatayspor'a 3-1, Kayserispor'a 2-0, Konyaspor'a 1-0, Galatasaray'a 2-0, Göztepe'ye 4-0 ve Çaykur Rizespor'a 2-1 kaybetmişti.