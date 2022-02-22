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Haberler Spor İzmir'de A Millilerin konuğu Sırbistan! Maç ücretsiz seyredilebilecek

İzmir'de A Millilerin konuğu Sırbistan! Maç ücretsiz seyredilebilecek

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde H Grubu'nda yer alan Türkiye, 6. maçında yarın Sırbistan'la İzmir'de karşılaşacak. futbolseverler maçı ücretsiz olarak izleyebilecek.

AA

22.02.2022, 12:49 Güncelleme Tarihi: 22.02.2022, 12:52

İzmir’de A Millilerin konuğu Sırbistan! Maç ücretsiz seyredilebilecek

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın, 2023 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda yarın İzmir'de Sırbistan ile yapacağı maçı futbolseverler ücretsiz olarak izleyebilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, stadyumlara giriş şartlarını taşıyan futbolseverler, maç günü statta bulunan Passolig gişesinden biletlerini ücretsiz olarak temin edebilecek.

Maçı izlemek isteyen futbolseverlerin, stadyum gişesine giderek kimlik ve HES kodlarını ibraz etmeleri ve maçın başlamasından en az 1-2 saat önce biletlerini temin etmesi gerekiyor.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak