Manisa Futbol mucize yarattı

SPOR Toto 1. Lig'de üst sıraları hedefleyen Manisa Futbol Kulübü, konuk ettiği zirve takipçisi Ümraniyespor'u 1-0 geriye düşüp 10 kişi kaldığı maçta 2-1 mağlup etti. 24'te soldan Del Valle'nin ortasında ön direkte Bammou kafayla topu filelere yolladı: 0-1. 27'de rakip ceza sahasında Ozegovic, Ercan'ın müdahalesiyle yerde kalınca Hakem Cihan Aydın penaltı noktasını gösterdi. 30'da penaltı vuruşunda topun başına geçen Gakpa, skora denge getirdi: 1-1. 36'da orta sahada Manisalı Kouter, Ercan'a yaptığı sert müdahale sonrası direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 49'da sağ kanattan Gakpa'nın ters kanada ortasında Taha göğsüyle yumuşattığı topla soldan ceza sahasına girip rakibinden sıyrılarak uzak köşeye yerden düzgün vurdu: 2-1. 88'de Diallo mutlak bir golü kaçırdı. Manisa FK maçı FK 2-1 kazandı.