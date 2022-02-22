O erteleme maçı bugün

SPOR Toto Süper Lig'in 21. haftasında 15 Ocak'ta yapılması planlanan ancak Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesi sonucu ertelenen müsabaka bugün Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak. Mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek. Başakşehir'de cezalı futbolcular Okaka ve Deniz Türüç ile sakatlığı bulunan Mahmut, forma giyemeyecek. Turuncu-lacivertlilerin devre arasında transfer ettiği ve maçın ertelendiği tarihten sonra lisansları çıkan Pizzi, Trezeguet ve Salih Uçan da kadroda yer alamayacak.