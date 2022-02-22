Yumruğu yedi bilincini kaybetti

SEZON başında Galatasaray'ın Sporting Charleroi'ya kiraladığı Nijeryalı futbolcu Valentine Ozornwafor talihsiz bir olay yaşadı. Saint-Gilloise maçında boynuna yumruk darbesi alan Nijeryalı futbolcu adeta ölümden döndü. Sporting Charleroi ile Saint-Gilloise arasında oynanan maçın 46. dakikasında Ozornwafor, rakip takım futbolcusu Dante Vanzeir'den boynuna yumruk darbesi aldı. Bir anda yere yığılan Nijeryalı futbolcu baygınlık geçirdi ve 2 kez bilincini kaybetti. Apar topar hastaneye kaldırılan futbolcu yapılan tetkik ve tedavinin ardından kendisine geldi. Yapılan açıklamada Ozornwafor'un sağlık durumunun iyi olduğu ve bir süre daha gözlem altında kalacağı duyuruldu.