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Haberler Spor Yumruğu yedi bilincini kaybetti

Yumruğu yedi bilincini kaybetti

22.2.2022

Yumruğu yedi bilincini kaybetti

SEZON başında Galatasaray'ın Sporting Charleroi'ya kiraladığı Nijeryalı futbolcu Valentine Ozornwafor talihsiz bir olay yaşadı. Saint-Gilloise maçında boynuna yumruk darbesi alan Nijeryalı futbolcu adeta ölümden döndü. Sporting Charleroi ile Saint-Gilloise arasında oynanan maçın 46. dakikasında Ozornwafor, rakip takım futbolcusu Dante Vanzeir'den boynuna yumruk darbesi aldı. Bir anda yere yığılan Nijeryalı futbolcu baygınlık geçirdi ve 2 kez bilincini kaybetti. Apar topar hastaneye kaldırılan futbolcu yapılan tetkik ve tedavinin ardından kendisine geldi. Yapılan açıklamada Ozornwafor'un sağlık durumunun iyi olduğu ve bir süre daha gözlem altında kalacağı duyuruldu.