Başakşehir geç açıldı

Süper Lig'de 21. hafta erteleme maçında Başakşehir, Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. 4'te 4 yapan ve 46 puana ulaşan Başakşehir 3. sıraya yükseldi. Son 3 maçta 8 puan kaybeden Konyaspor zirvede kan kaybetmeye devam etti. 26. dakikada Berkay, iki rakibinden kurtulup, şutunu çekti, top az farkla auta gitti. 37'de Michalak, Soner'e pasını attı. Soner bekletmeden soldan bindiren Bytyqi'nin önüne topu gönderdi. Ceza sahasına giren Byty*i, kaleci Volkan'ın üzerinden topu ağlara yolladı: 0-1. 49'da Serdar, sağ kanattan ceza sahasına giren Ömer Ali'nin önüne pasını attı. Son çizgiye inen Ömer Ali, yerden pasını gönderdi, Gulbrandsen'in gelişine vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

KENDİ KALESİNE ATTI

60'ta son çizgiye inen Serdar'ın altı pas önüne çevirdiği topa Aleksic kayarak vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı. 62'de serbest vuruşta topun başına Aleksic geçti. Aleksic'in arka direğe gönderdiği topu Duarte kafa ile indirdi, Musa'nın ters vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1. Maçı Başakşehir 2-1 kazandı.