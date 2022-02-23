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Buca’nın rakibi Eskişehir

Son 3 maçta galibiyet yüzü göremeyen İzmir ekibi, bugün Cemil Şeboy Stadı’nda 13.00’te düşme hattındaki rakibiyle kapışacak

23.2.2022

Buca’nın rakibi Eskişehir

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçını kazanamayan Bucaspor 1928, bugün evinde ateş hattındaki Eskişehirspor'la karşı karşıya gelecek. Cemil Şeboy Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak maçta Burak Taşkınsoy düdük çalacak. Teknik direktör Cihan Erdil, Eskişehirspor'u yenerek yeniden çıkışa geçeceklerini söyledi. Erdil, "Kaybettiğimiz puanları telafi etmek zorundayız. Çember giderek daralıyor. Taraftarımızın önünde galip gelerek kendimizi affettirmek istiyoruz. Çok dirençli bir takımla mücadele edeceğiz. Bu kez hata yapmayacağız" diye konuştu.

ERDİL: KAZANMAK ZORUNDAYIZ
Zirveden uzaklaştıklarını, ancak Play-Off hedeflerinin sürdüğünü açıklayan teknik direktör Cihan Erdil şöyle devam etti: "Kazanarak yolumuza devam edeceğiz. Yeniden bir galibiyet serisi yakalamak istiyoruz."