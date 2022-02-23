Çiğli geliyor

Bölgesel Amatör Lig 9. Bölge 2. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Çiğli Belediyespor, sahasında oynadığı maçta Aliağa FK'yı 1-0 yenerek zirvenin yeni sahibi oldu. Ligde şu ana kadar oynadığı 11 maçın 10'nunu kazanan tek yenilgisini ligin ilk yarısında Aliağa FK'dan alan kırmızı-siyahlılar, hem rövanşı aldı hem de rakibine 3 puan fark atarak liderlik koltuğuna oturdu. Son 8 maçını kazanarak gücünü gösteren Çiğli Bld'de şampiyonluk şarkıları söylenmeye başladı.

ADIM ADIM 3. LİG'E KOŞUYORLAR

Ligin bitimine 6 maç kalırken, Çiğli Belediyespor, Manisaspor (D), Sivaslı Belediye, İzmirspor (D), Manisa Sanayi ve Bölmespor'la karşılaşacak. Eğer Çiğli ekibi grubu lider olarak tamamlarsa Play-Off finaline kalacak. Statüye göre 9. Bölge'de 3 grup yer alırken, gruplarında birinci olacak takımlar tarafsız sahada ikişer maç yapacak. En fazla puanı toplayan ekip, 3. Lig sevinci yaşayacak. Teknik sorumlu İmam Aydemir, Aliağa FK'yı yenerek büyük bir avantaj yakaladıklarını bunu sürdürmek istediklerini söyledi.