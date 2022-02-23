  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor İzmirspor yarışı bırakmıyor

İzmirspor yarışı bırakmıyor

23.2.2022

İzmirspor yarışı bırakmıyor

Bölgesel Amatör Lig 9. Bölge 2. Grup'ta mücadele eden İzmirspor, evinde oynadığı karşılaşmada Manisaspor'u 4-1 yenerek zirve yarışını sürdürdü. Lider Çiğli Belediyespor'un 3 puan gerisinde olan aynı puanı paylaştığı ikinci sıradaki Aliağa FK'nın da altında averajla 3. sırada bulunan İzmir'in köklü kulübü, 3. Lig hedefini sonuna kadar kovalayacak.

RAKİP SİVASLI BLD
Pazar günü deplasmanda Sivaslı Belediyespor ile oynayacak İzmir ekibinde teknik direktör Levent Eriş, "Kazanarak yolumuza devam edeceğiz. İyi bir takımız. Hedefimize camia olarak ulaşacağız" diye konuştu.