Manisa Futbol’da galibiyet sevinci

SPOR Toto 1. Lig'de zirveyi hedefleyen Ümraniyespor'u evinde 10 kişiyle 2-1 yenen Manisa Futbol Kulübü galibiyet hasretine son verdi. Son 3 maçını kazanamayan siyah-beyazlılar geriye düşüp 10 kişi kaldığı maçta Ümraniye engelini aşarak rahat nefes aldı. Teknik direktör Turgay Altay, çok değerli bir galibiyete imza attıklarını söyledi. Kazanmayı hak ettiklerini belirten Altay, "Oyuncularımı canı gönülden tebrik ediyorum. Ümraniyespor karşısında 65 dakika 10 kişi oynamak başka bir seviyeyi gerektiriyor. Biz bunu başardık" diye konuştu.

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