Süper Lig’de bu hafta penaltı rekoru kırıldı

Süper Lig'de 26. hafta 63 puanlı Trabzonspor'un liderliği ile geçilirken, oynanan 10 karşılaşmada toplam 32 gol atıldı. En ilgi çeken istatistik ise hakemlerin verdiği penaltılar oldu. Bu hafta hakemler tam 12 kez penaltı düdüğü çaldı. Göztepe-Galatasaray maçında hakem Arda Kardeşler 4 kez penaltı noktasını gösterdi. İzmir'deki karşılaşmada 4 penaltı golle sonuçlanırken, Gaziantep FK-Adana Demirspor maçında ise 2 penaltı kaleci Günay Güvenç tarafından kurtarıldı.

18 HAFTA SONRA BİR İLK YAŞANDI

Fenerbahçe, Hatayspor karşısında galibiyete 2 penaltı golüyle ulaşırken, Karagümrük de Sivasspor'u Fabio Borini'nin penaltı golüyle yendi. Lider Trabzonspor'un Alanya'da farklı kazandığı maçta kaleci Uğurcan Çakır 1 penaltı kurtarışına imza attı. Haftanın en gollü karşılaşmasında ise Konyaspor ve Kasımpaşa 1'er penaltı golü attı. Öte yandan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray 18 hafta sonra, aynı hafta içerisinde galibiyete ulaştı. 3 büyükler en son ekim ayında, haftayı 3 puanla kapatmıştı.

HEYECAN SÜRÜYOR

Avrupa'nın 5 büyük liginde, hafta sonu ve pazartesi oynanan maçlarla hafta tamamlanırken; İngiltere'de Manchester City, İspanya'da Real Madrid, İtalya'da Milan, Almanya'da Bayern Münih, Fransa'da ise Paris Saint-Germain puan tablosunun zirvesinde yer aldı. Avrupa'nın 5 büyük liginde heyecan hafta sonu oynanan karşılaşmalarla devam ederken sürpriz sonuçlar da yaşandı. Premier Lig'de lider Manchester City'nin 15 maçlık yenilmezlik serisi Tottenham'ın 3-2 kazandığı maçla son buldu. İtalya'da zirve de yer alan Milan rakiplerinin mağlup olduğu haftada bir puan alarak avantajı kaptı. Ligue 1'de ise Paris Saint-Germain'in 15 maçlık yenilmezlik serisi Nantes deplasmanında 3-1'lik mağlubiyetle sonlandı.