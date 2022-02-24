Aydın BŞB final aşkıyla

Voleybolda ülkemizi CEV Kadınlar Challenge Kupası'nda temsil eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, bugün yarı final ilk maçında evinde İtalya temsilcisi Savino Del Bene Scandicci ile karşılaşacak. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Tomislav Popovic (Hırvatistan), Zaur Hajiyev (Azerbaycan) hakem ikilisi yönetecek. Aynı kupada daha önce 2019 yılında final oynayan, bu sezon Balkan Kupası'nı kazanıp katıldığı organizasyonda rakiplerini tek tek eleyip son 4'e kalan Aydın temsilcisi, 2 Mart'ta deplasmanda oynayacağı rövanş maçı öncesi avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Mavibeyazlı kulüp yaptığı açıklamayla taraftarlarını tribünlere çağırdı. ■ İHSAN KARATAŞ

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