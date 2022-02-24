Buca nihayet

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off hesapları yapan ve oynadığı son 3 karşılaşmada galibiyet yüzü görmeyen Bucaspor 1928, sahasında konuk ettiği son sıradaki Eskişehirspor'u 3-1 yendi. 24'te Alper Kadir'in sağdan ortasında Mehmet Fuat'ın ağlarla buluşan kafa vuruşu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 29'da Mehmet Fuat'la yaptığı ikiye bir sonucunda kaleciyle karşı karşıya kalan Alper Kadir topu ağlarla buluşturdu: 1-0. 30'da Saruhan'ın ceza alanı dışından füzesi direkten oyun alanına döndü. 32'de Saruhan kaleyi bir kez daha yokladı, top kaleci Cengiz'de kaldı.

AHMET SUN SKORU BELİRLEDİ

69'DA Cuma'nın topla ilk buluşması sonrası çektiği şutu kaleci güçlükle çeldi. 74'te Mehmet Fuat'ın ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Cuma plaseyle topu filelere gönderdi: 2-0. 90+3'de Bartu, farkı bire indirdi: 2-1. 90+4'te yine Mehmet Fuat'ın asistinde Buca'nın devre arasında kadrosuna kattığı Ahmet Sun topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 3-1.

Karşılaşma 3-1 sona erdi.

EVİNDE 6. GALİBİYET

ESKİŞEHİRSPOR'U 3-1 yenen Bucaspor 1928, bu sezon iç sahada oynadığı 13 maçta 6. galibiyetini elde etti. Sarılacivertliler, bu süreçte 3 beraberlik 4 yenilgi alarak 21 puan topladı. 39 puana ulaşan Buca, Amed Sportif'in önünde averajla üçüncü sırada yer aldı. İzmir ekibi ligin ilk yarısında deplasmanda Eskişehirspor'u 4-0 yenmişti.

Maçı BERKE ÖZBAY yorumladı

BUCASPOR 1928 DOĞRU YOLDA

İLK yarıda birçok sorun yaşayan ardından taraftar, yönetim ve futbolcuların kenetlenmesiyle zor günleri atlatan Bucaspor 1928, üç haftalık düşüşe Eskişehir karşısında 'dur' dedi. Sarı-lacivertliler, 29'da Alper Kadir'in ayağından bulduğu golle son haftalarda aldığı sonuçların gerginliğini attı. Rakibine neredeyse maç boyu pozisyon vermeyen İzmir ekibi, son dakikalarda kalesinde golü görse de yeni transfer Ahmet Sun'la korkulu rüyaya izin vermedi. Kadro kalitesini yansıtmaya başlayan ve aldığı sonuçlarla da bunu herkese gösteren Buca, duruşu ve ortaya koyduğu mücadeleyle doğru yolda olduğunu taraftarlarına hissettiriyor. Teknik direktör Cihan Erdil ve O'na çok iyi uyum sağlayan bir ekip olarak Bucaspor'un başarısı kaçınılmaz. Maç özelinde Mehmet Fuat'a da ayrı bir parantez açmak lazım. Skor katkısı yapamasa da rakip savunmaya verdiği rahatsızlığın yanında 3 asistle bence maçın en iyi oyuncusuydu.