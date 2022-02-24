Çeşme’de şölen

Çeşme Marina'nın ev sahipliği yaptığı Ege Açık Deniz Yat Kulübü (EAYK)-Çeşme Marina Kış Trofesinin 2. yarış ayağı gerçekleşti. Katılımın yüksek olduğu ve büyük ilgi gören bu yarış ayağında toplam 36 teknenin rekabeti dikkat çekti. Yarışın ilk günü kayıtlar ve brifingin ardından hakem heyetinin startı ile başladı. IRC-A ve IRC-B grupları önce A2 ve devamında Coğrafi-4 rotalarında olmak üzere iki yarışla; Destek sınıfları ise Coğrafi- 4 rotasında tek yarışla günü tamamladı. Yarışın ikinci gününde, IRC sınıfları A3 rotasında, destek sınıfları ise A2 rotasında planlanan tek yarışla günü sonlandırdı.

MART AYINDA DA OLACAK

Kokteyl ve ödül töreni için yarışçılar Çeşme Marina Kepler Marin'de bir araya geldi. 29-30 Ocak tarihlerinde gerçekleşen ilk yarış ayağında dereceye giren teknelere, Emre Tazegül'ün çekmiş olduğu yarış fotoğraflarından yapılan özel ödüller ile birlikte EAYK Yönetim Kurulu Üyesi Çetin Kent'in imzalı "Samos Günlükleri" kitabı takdim edildi. EAYK-Çeşme Marina Komodoru Akif Sezer, "İlk yarış ayağında yüksek katılımla başladık. İkinci yarış ayağında da aynı katılımın devam ettiğini görüyoruz. Mart ayında da aynı tempoyla devam edeceğimizi umuyoruz" şeklinde konuştu.