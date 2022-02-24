İZVAK’tan adalet çağrısı

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Yönetim Kurulu, son dönemde İzmir kulüplerinin maçlarında yaşanan hakem hatalarının kabul edilemez noktaya geldiğini bildirdi. Özellikle Süper Lig'de mücadele eden Göztepe ve Altay'ın hakem hataları nedeniyle canının çok yandığını belirtilirken, hataların "Hakemler de hata yapar" boyutunu aştığının savunulduğu açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Giderek artan ve insani hata boyutunu çoktan geride bırakan bu hakem hataları ile takımlarımızın emekleri çalınmaktadır. Biliniz ki olimpiyat ruhu, adil rekabet, emeğe saygı ve centilmenlik bu sporun evrensel değerleridir. Ve futbolu dünyanın en sevilen oyunu yapan da bu değerlerdir. Türkiye'yi futbolla tanıştıran İzmir şehrinin isteği nettir. Emeğe saygı gösterin, tarafsız ve adil olun... Koskoca bir şehir sizden 'sadece adalet' bekliyor."

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