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Manisa Futbol’da ince hesaplar var

Ümraniyespor’un ardından Eyüspor’u da yenmek isteyen Manisa temsilcisi gözünü bir kez daha Play-Off’a dikti

24.2.2022

Manisa Futbol’da ince hesaplar var
SPOR Toto 1. Lig'de 10 kişiyle şampiyonluk kovalayan Ümraniyespor'u yenerek alt sıralarla bağını kopartan Manisa Futbol Kulübü'nde başkan vekili Engin Anlı, psikolojik sıkıntıyı atlattıklarını, aldıkları galibiyetin takımı ateşlediğini söyledi. Ümraniye karşısında 60 dakika 10 kişi mücadele ettiklerini ve çok güzel bir galibiyete imza attıklarını ifade eden Anlı, "Kritik bir galibiyet aldık. Bu maç bizim hedefimizi belirledi. Şimdi Play-Off'u zorlayacağız. Kalite olarak hak etmediğimiz yerdeyiz. Rakibimiz Eyüpspor, en az Ümraniyespor kadar değerli. Eyüpspor maçını da alırsak, daha net bir şekilde yukarıya bakmış oluruz. Ama önce ayaklarımızı yere sağlam basacağız. Sonra da iyi mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.