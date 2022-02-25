12 Dev Adam kritik virajda

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu üçüncü maçında bugün kritik bir sınav verecek. Ayyıldızlı ekibimiz saat 19.00'daki sınavda deplasmanda Yunanistan ile karşılaşacak. 12 Dev Adam, B Grubu'nda geride kalan ilk iki maçta Belarus'a deplasmanda 84-70'lik skorla mağlup olurken, Büyük Britanya'yı ise İstanbul'da 84-67'lik skorla yenmişti. Yunanistan ise Büyük Britanya'ya deplasmanda 78-69 yenilirken, evinde de Belarus'u 77-67'lik skorla mağlup etti. Milliler, gruptaki dördüncü maçında ise Yunanistan ile bu kez 28 Şubat Pazartesi günü İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaşacak. A Milli Basketbol Takımı, Yunanistan ile bugüne kadar 65 kez karşılaştı. Milliler söz konusu müsabakalarda parkeden 26 kez galip ayrıldı. Yunanistan ise 39 kez kazandı.

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